Более 930 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 23 февраля, в Псковской области коронавирусом заразились еще 932 человека. Общее число заболевших составляет 92 тыс. 839 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

406 подтвержденных случаев заболевания зафиксировались в Пскове (всего 30 тыс. 202), 142 – в Псковском районе (всего 7 тыс. 743), 83 – в Островском районе (всего 4 тыс. 116), 80 – в Великих Луках (всего 14 тыс. 691), 53 – в Невельском районе (всего 4 тыс. 39), 43 – в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 815).

В Дедовичском районе в общую ковидстатистику добавился еще 31 местный житель (всего 2 тыс. 122), в Дновском районе – 28 (всего 740), в Опочецком районе – 17 (всего 2 тыс. 856), в Пыталовском районе – 11 (всего 1 тыс. 181), в Печорском районе – десять (всего 2 тыс. 115).

По семь подтвержденных случаев выявили в Бежаницком (всего 1 тыс. 59) и Палкинском (всего 877) районах, по три – в Гдовском (всего 1 тыс. 412) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 138) районах, по два – в Порховском (всего 3 тыс. 112), Великолукском (всего 2 тыс. 436) и Новоржевском (всего 950) районах, по одному – в Плюсском (всего 1 тыс. 407) и Красногородском (всего 811) районах.

С начала пандемии из медицинских учреждений в связи с излечением выписались 75 тыс. 569 человек, в том числе 498 – за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 1 тыс. 557 жителей региона, из них восемь – за последний день. На лечении в Псковской области на данный момент находятся 7 тыс. 62 псковича, из которых 538 проходят его стационарно, а 6 тыс. 524 – амбулаторно.