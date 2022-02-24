В Псковской области утвердили новый состав Молодёжного парламента

Новый персональный состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов утвердил депутатский корпус. Его полномочия продлятся ближайшие два года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

В состав Молодёжного парламента вошли 26 человек. Половину мест распределили между политическими партиями, которые имеют представительство в областном Собрании, остальная часть была сформирована по результатам конкурсного отбора.

Так, шесть человек делегировали в Молодёжный парламент от фракции «Единая Россия», троих – от КПРФ, по одному представителю – от партий «Новые Люди», ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

В рамках конкурсного отбора в обновленный состав отобрали 13 человек. Конкурсантов, которые в рамках отбора не набрали достаточного количества баллов для включения Молодёжного парламента, включили в кадровый резерв. В случае ротации они смогут занять освободившееся место.

Подробнее с новым персональным составом Молодёжного парламента можно ознакомиться на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов.