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Общество / Здоровье

Почти 44 тысяч человек прошли ревакцинацию в Псковской области

23 февраля 2022 года, 20:26

За время прививочной кампании в Псковской области ревакцинацию прошли 43 тыс. 913 человек, в том числе 128 за минувший день, 22 февраля. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Первую прививку сделали 289 тыс. 913 человек, в том числе 182 – вчера. Вторым компонентом вакцины привился 287 тыс. 881 житель региона, включая 296 за прошедший день.

Расход поступившей вакцины составляет 80,5%.

«Подавляющее большинство ковид-пациентов, которые проходят лечение в стационарах, не были привиты», – рассказал глава региона. 

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