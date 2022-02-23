Почти 44 тысяч человек прошли ревакцинацию в Псковской области

За время прививочной кампании в Псковской области ревакцинацию прошли 43 тыс. 913 человек, в том числе 128 за минувший день, 22 февраля. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Первую прививку сделали 289 тыс. 913 человек, в том числе 182 – вчера. Вторым компонентом вакцины привился 287 тыс. 881 житель региона, включая 296 за прошедший день.

Расход поступившей вакцины составляет 80,5%.

«Подавляющее большинство ковид-пациентов, которые проходят лечение в стационарах, не были привиты», – рассказал глава региона.