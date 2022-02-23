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Общество / Здоровье

Около 5% заболевших омикроном псковичей тяжело переносят болезнь

23 февраля 2022 года, 20:14

Эксперты сообщили, что порядка 5% случаев заболевания штаммом омикрон проходят в тяжелой форме. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона обсудил текущую эпидситуацию, а также работу системы здравоохранения во время рабочей встречи с председателем профильного комитета Мариной Гаращнко.

По словам губернатора, несмотря на маленький процент тяжелобольных омикроном, из тысячи зараженных 50 человек перенесут его тяжело, что является серьезным вызовом для здравоохранения региона.

Прогнозируется замедление роста распространения коронавируса, но несмотря на это в Псковской области увеличивается количество госпитализируемых с омикроном.

Псковские врачи подчеркивают, что чаще в тяжелой форме омикроном болеют пожилые люди, которые не вакцинировались или вовремя не ревакцинировались.

Губернатор подчеркнул, что в группе риска находятся люди с бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, иммунодефицитом, сердечно-сосудистыми и гематологическими заболеваниями.

«Прошу каждого из вас уделить пристальное внимание здоровью своих родителей, бабушек и дедушек. Расскажите им ещё раз о том, что омикрон – это далеко не ОРВИ, и что сейчас не время испытывать судьбу», – призвал Михаил Ведерников и добавил, что вакцинация от коронавируса с высокой вероятностью помогает избежать тяжелой формы заболевания. 

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Комментарии

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Бабулечка
22:00 23.02.2022

Теледоктор Е.Малышева : "... Все поняли, что ни маски, ни карантины , ни даже вакцины от коронавирусного штамма Омикрон больше не защищают и никакой эффективностью не обладают. А так как штамм лёгкий, то проще относиться к нему как к ОРЗ, продолжать жить и работать, приобретая естественный иммунитет...".

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