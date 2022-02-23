937 человек заболели коронавирусом в Псковской области за 22 февраля

В Пскове (всего 29 тыс. 796) заболел 501 человек, в Великих Луках (всего 14 тыс. 611) – 145.

В Палкинском районе (всего 870) заразились 80 человек, в Псковском (всего 7 тыс. 601) – 46. По 28 новых случаев зафиксировали в Великолукском (всего 2 тыс. 434) и Дедовичском (всего 2 тыс. 91) районах, 27 – в Невельском (всего 3 тыс. 986), 26 – в Новосокольническом (всего 2 тыс. 772), 11 – в Куньинском (всего 809), 10 – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 409).

В Печорском районе (всего 2 тыс. 105) заболели семь человек, в Локнянском (всего 870) – шесть. По четыре новых случая диагностировали в Островском (всего 4 тыс. 33) и Себежском (всего 2 тыс. 133) районах, по три – в Порховском (всего 3 тыс. 110) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 135) районах, по два — в Новоржевском (всего 948), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 131) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 459) районах, по одному — в Опочецком (всего 2 тыс. 839) и Усвятском (всего 569).

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 91 тыс. 907 жителей Псковской области. Выздоровел 75 тыс. 71 человек, в том числе 411 за минувший день. На лечении сейчас находятся 7 тыс. 289 пациентов: 550 человек – стационарно и 6 тыс. 739 – амбулаторно. Скончались 1 тыс. 549 человек.