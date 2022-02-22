Очаг коронавируса в Плюсском районе снят с контроля

С контроля Роспотребнадзора в Псковской области сняли очаг коронавируса в Плюсском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

В регионе остается один активный очаг в Центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей, в Великих Луках.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразались 90 тыс. 970 человек, выздоровели – 74 тыс. 660, из них 189 – за минувшие сутки. Скончались от ковида 1 тыс. 549 псковичей, шесть – за последние 24 часа. На данный момент в регионе 7 тыс. 303 человека находятся на амбулаторном лечение, 592 – на стационарном.