Низкие темпы вакцинации отмечены в пяти районах Псковской области

Самые низкие темпы вакцинации ото коронавируса в Псковской области зафиксировали в Куньинском, Палкинском, Локнянском, Дновском и Бежаницком районы. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Главам необходимо принять дополнительные меры по активизации прививочной кампании», – подчеркнул глава региона.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за минувшие сутки, 21 февраля, привились 288 человек (всего 289 тыс. 731). Завершили курс вакцинации 243 жителя региона (287 тыс. 585). Ревакцинацию прошли 286 человек (всего 43 тыс. 785). Расход поступившей вакцины составляет 80,5%.