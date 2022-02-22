Еще 969 человек заболели коронавирусом в Псковской области

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 315 человек (всего 29 тыс. 295), в Пыталовском районе – 133 (всего 1 тыс. 170), в Псковском районе – 127 (всего 7 тыс. 555), в Великих Луках – 77 (всего 14 тыс. 466), в Новосокольническом районе – 51 (всего 2 тыс. 746), в Себежском районе – 37 (всего 2 тыс. 129).

30 подтвержденных случаев заболеваний зафиксировали в Печорском районе (всего 2 тыс. 98), 25 – в Дновском районе (всего 712), 23 – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 406), 20 – в Пушкиногорском районе (всего 1 тыс. 129), по 17 – в Дедовичском (всего 2 тыс. 63), Гдовском (всего 1 тыс. 399) и Палкинском (всего 790) районах.

В Невельском районе коронавирусом заразились 15 местных жителей (всего 3 тыс. 959), в Опочецком (всего 2 тыс. 838) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 132) районах – по 14, в Куньинском районе – десять (всего 798), в Красногородском районе – девять (всего 810).

По пять подтвержденных случаев заболевания выявили в Новоржевском (всего 946) и Локнянском (всего 864) районах, четыре – в Порховском районе (всего 3 тыс. 107), три – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 457), один – в Островском районе (всего 4 тыс. 29).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразались 90 тыс. 970 человек, выздоровели – 74 тыс. 660, из них 189 – за минувшие сутки. Скончались от ковида 1 тыс. 549 псковичей, шесть – за последние 24 часа. На данный момент в регионе 7 тыс. 303 человека находятся на амбулаторном лечение, 592 – на стационарном.