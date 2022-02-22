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Общество / Здоровье

Менее 20 районов Псковской области выполнили 60% план по вакцинации от коронавируса

22 февраля 2022 года, 08:33

План по вакцинации от коронавируса на 60% выполнили только 17 районов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Менее 20 районов Псковской области выполнили 60% план по вакцинации от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

Соответствующие данные назвала первый вице-губернатор Вера Емельянова на традиционном совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке в регионе, которое состоялось 21 февраля.

Глава региона подчеркнул, что особый акцент из-за снизившихся темпов прививочной кампании необходимо сделать на вакцинации граждан. Вера Емельянова сообщила, что 60% показатель вакцинации от запланированного уровня на данный момент перешагнули только 17 районов Псковской области. Так, в регионе первым компонентом вакцины в целом привиты порядка 290 тыс. человек, без учета ревакцинированных. В том числе от коронавируса вакцинированы 374 ребенка.

По итогам совещания по эпидобстановке в Псковской области Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой индивидуально проработать с руководством тех районов, в которых план по вакцинации от коронавируса не достиг необходимого порога. В частности, необходимо разработать детальный алгоритм дополнительных мер и наладить взаимодействие между задействованными в организации прививочной кампании сторонами.

Кроме того, в ходе традиционного совещания Михаила Ведерникова было отмечено снижение количества обращений в кол-центр. Так, количество дневных звонков по сравнению с пиковыми днями уменьшилось в шесть раз. Кроме того, специалисты также подчеркнули, что в Псковской области в настоящий момент не планируется введение дистанционного формата обучения. Соответствующее решение исходя из количества заболевших учеников принимают образовательные учреждения самостоятельно.

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