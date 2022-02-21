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Общество / Здоровье

Псковская область может выйти на плато заболеваемости коронавирусом на этой неделе

21 февраля 2022 года, 17:08

На этой неделе Псковская область может выйти плато заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Он также добавил, что эксперты прогнозируют снижение заболеваемости в начале марта.

Глава региона сообщил, что пациенты, которых госпитализировали на прошлой неделе в тяжелом состоянии, не были вакцинированы.

За минувшие сутки, 20 февраля, первым компонентом вакцины от ковида привились девять человек (всего 289 тыс. 443), вторую прививку сделали 39 жителей региона (всего 287 тыс. 342). Ревакцинацию прошли 40 человек (всего 43 тыс. 499 человек).

Расход поступившей вакцины составляет 80,4%.

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