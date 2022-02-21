Более 100 литров алкоголя изъяли таможенники из псковского магазина

Псковские таможенники изъяли 105 литров алкогольной продукции, не имеющих необходимую разрешительную документацию, а также 1 тыс. 272 пачки сигарет без акцизных марок РФ в псковском магазине. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На прилавках и складских помещениях торгового объекта были обнаружены белорусские сигареты, часть которых не имела маркировки, а другая часть имела акцизные марки Белоруссии.

В результате сотрудники Псковской таможни изъяли пачки сигарет на сумму более 135 тыс. рублей. На алкогольную продукцию, стоящую более 163 тыс. рублей, УМВД России по Псковской области наложило арест.