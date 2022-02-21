Более 970 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

344 местных жителя заразились коронавирусом в Пскове (всего 28 тыс. 980), 111 – в Псковском районе (всего 7 тыс. 428), 93 – в Невельском районе (всего 3 тыс. 944), 73 – в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 695), 66 – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 383), 55 – в Дновском районе (всего 687).

В Великих Луках (всего 14 тыс. 389) и в Порховском районе (всего 3 тыс. 103) зафиксировали 40 подтвержденных случаев заболевания, в Островском районе – 30 (всего 4 тыс. 28), в Печорском (всего 2 тыс. 68), Дедовичском (всего 2 тыс. 46) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 109) районах – по 16, в Себежском районе – 12 (всего 2 тыс. 92).

По десять местных жителей заболели в Опочецком (всего 2 тыс. 824), Палкинском (всего 773 и Усвятском (всего 568) районах, девять – в Локнянском районе (всего 859), восемь – в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 118). В Гдовском (всего 1 тыс. 382) и Новоржевском (всего 941) районах выявили по четыре новых случая, в Красногородском районе (всего 801) – три, в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 454) – один.

С начала пандемии из медицинских учреждений в связи с излечением от коронавируса выписался 74 тыс. 471 житель региона, из них 177 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 543 псковича, в том числе пять – за последний день. На лечении в Псковской области в настоящее время находятся 8 тыс. 349 человек, из них 575 лечатся в стационаре, а 7 тыс. 774 проходят его амбулаторно.