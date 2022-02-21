В Псковской области планируют организовать фестиваль духовых оркестров

Фестиваль духовых оркестров планируют организовать в Псковской области. Об этом сообщил новый руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире «Псковского телеграма Online» 21 февраля.

По его словам, серии концертов и фестивалей, которые стали популярными в Псковской области, сохранятся. При этом есть идеи и по новым проектам. Так, на данный момент ведутся переговоры с организаторами военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», ежегодно проходящего на Красной площади в Москве.

Данный фестиваль, согласно проекту, будет проходить в пяти городах Псковской области: в Пскове, Великих Луках, Острове, Пушкинских Горах и Печорах.

Кроме того, директор Псковской областной филармонии также пообещал сохранить в регионе проведение open air-концертов вроде «Лавандовой ночи» и «Золота Вены».

«Проектов и идей много. Если коротко, мы за всё хорошее против всего плохого. Обязательно сохраним все уже ставшие популярными фестивали и серии концертов, всё, что касается, летних сезонов: «Музыку на воде» в Дендропарке, open air у Покровской башни: «Золото Вены», «Лавандовая ночь»», – отметил Сергей Жаворонок и уточнил, что в Варлаамовской башне в прошлом году был интересный концерт «Ночь в башне». В целом работы по данному направлению продолжатся.

Состоится на сцене БКЗ Псковской области и фестиваль русской музыки. В этом году он пройдет с 17 по 22 марта. В рамках фестиваля ожидается выступление балета «Ромео и Джульетта», ансамбля русской музыки «Псков» и детского песочного шоу.

«К нам приезжает академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова. Для культурного календаря Псковской области – это существенное событие», – сообщил Сергей Жаворонок.

Директор Псковской областной филармонии также подчеркнул, что на данный момент видит необходимость в расширении гастрольных и репертуарных планов, а также в проведении работ с юными зрителями, детскими музыкальными школами и молодёжью.