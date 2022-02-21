В ближайшие пять лет Псковскую областную филармонию могут реконструировать

В течение четырех-пяти лет Псковскую областную филармонию могут реконструировать. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 21 февраля сообщил новый директор учреждения Сергей Жаворонок.

Движение в этом направлении, по его словам, началось еще в прошлом 2021 году. В настоящее время уже разработан эскизный проект реконструкции. В текущем году его планируют утвердить. Проектно-сметную документацию разработают до конца 2023 года. Это позволит Псковской филармонии в 2023-2024 году подать заявку на финансирование работ в рамках национального проекта.

«Реконструкция – это масштабная работа, которая требует серьезных вложений. Только бюджета области на это не хватит. В течение ближайших 4-5 лет реконструкция может совершиться. С мёртвой точки мы точно сдвинулись», – подчеркнул Сергей Жаворонок.

Директор Псковской областной филармонии также отметил, что проведение реконструкции необходимо в связи с тем, что техническое состояние здания учреждения «оставляет желать лучшего».

«И снаружи, и внутри всё не так уж классно. Зритель видит не только фасады, которые сейчас освободились от рекламных конструкций, видит ещё и гардеробы. С натяжкой можно сказать, что они в удовлетворительном состоянии. Плюс технические помещения, помещения под сценой», – уточнил Сергей Жаворонок.

Кроме того, он сообщил, что в настоящий момент в здании филармонии затруднительно полноценно проводить крупные концерты и мероприятия, так как, например, артистам с инструментами просто негде разместиться.