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Экономика / Туризм

В майские праздники в Псковской области ожидают рекордное число туристов

21 февраля 2022 года, 09:50

В майские праздники в Псковской области ожидают рекордное число туристов. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 21 февраля сообщила эксперт региональной туристической отрасли Александра Лебедева.

В майские праздники в Псковской области ожидают рекордное число туристов

Фото Дарьи Хватковой

Она подчеркнула, что в январские праздники также фиксировалось рекордное число туристов, посетивших Псковскую область. «В январе был рекорд по возможному ажиотажу, но на майские праздники планируют этот рекорд побить», – отметила Александра Лебедева.

Эксперт региональной туристической отрасли также сообщила, что в настоящее время в региона не хватает экскурсоводов. «Мы растим их, но при имеющемся спросе не хватает специалистов, особенно хороших», – уточнила она.

Кроме того, Александра Лебедева рассказала, что самый востребованный на данный момент туристический маршрут в Псковской области – «Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские горы». По её словам, туристы его смотрят всего за два-три дня. «И от этого никуда не деться. Вечная классика», – подчеркнула эксперт.

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