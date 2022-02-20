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Общество / Здоровье

Более 260 человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области за сутки

20 февраля 2022 года, 17:51

266 жителей Псковской области вакцинировались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, 19 февраля. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 260 человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области за сутки

Фото Арсения Тимашова

Первым компонентом вакцины за прошедший день в Псковской области привились 114 человек (всего 289 тыс. 434). Полный курс вакцинации прошли 106 псковичей (всего 287 тыс. 303). Ревакцинировались 46 жителей региона (всего 43 тыс. 459).

Согласно опубликованным данным, расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,4%.

«В течение недели число людей, одновременно находящихся на лечении в Псковской области, снизилось более чем на тысячу», – сообщил глава региона Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
20:20 20.02.2022

Накануне.RU 4 февр.2022г. Евг.Чернышёв- " 80% тяжело больных были полностью вакцинированы,-директор израильской больницы "Ихилов". Ковидные больницы Израиля переполнены вакцинированными.Об этом заявил директор ковидного отделения Больницы Ихилов профессор Иаков Джеррис, сообщает Israel National News. По его словам большинство тяжёлых случаев приходится на трижды вакцинированных, а всего на полностью вакцинированных - 70-80% тяжёлых случаев. Таким образом,вакцина не имеет никакого.."(продолж-е)

Бабулечка
20:28 20.02.2022

Продолжение: "...Таким образом ,вакцина не имеет никакого значения в отношении тяжёлых заболеваний,-признался доктор Джеррис. ". На днях умер внезапно на занятиях физкультуры 18-летний студент 1 курса МГТУ им.Баумана Иван Еремчук, был привит...Сердце остановилось...Мог бы не заболеть никогда этим ковидом, и жить, пропаганда и принуждение делают своё тёмное дело. В Сети информация имеется.

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