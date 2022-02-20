Более 260 человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области за сутки

266 жителей Псковской области вакцинировались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, 19 февраля. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины за прошедший день в Псковской области привились 114 человек (всего 289 тыс. 434). Полный курс вакцинации прошли 106 псковичей (всего 287 тыс. 303). Ревакцинировались 46 жителей региона (всего 43 тыс. 459).

Согласно опубликованным данным, расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,4%.

«В течение недели число людей, одновременно находящихся на лечении в Псковской области, снизилось более чем на тысячу», – сообщил глава региона Михаил Ведерников.