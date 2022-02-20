Почти тысяча жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 19 февраля, в Псковской области коронавирусом заразились еще 998 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились 389 жителей (всего 28 тыс. 636), в Великих Луках – 129 (всего 14 тыс. 349), в Псковском районе – 98 (всего 7 тыс. 317), в Новосокольническом районе – 77 (всего 2 тыс. 622), в Островском районе – 53 (всего 3 тыс. 998), в Невельском районе – 48 (всего 3 тыс. 851), в Порховском районе – 42 (всего 3 тыс. 63).

28 человек заболели в Дедовичском районе (всего 2 тыс. 30), 25 – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 317), 21 – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 453), 19 – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 378), 18 – в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 110).

В Печорском районе зафиксировали 16 подтвержденных случаев (всего 2 тыс. 52), в Пушкиногорском районе – 14 (всего 1 тыс. 93), в Опочецком районе – девять (всего 2 тыс. 814), в Новоржевском (всего 937) и Куньинском (всего 788) районах – по пять, в Себежском (всего 2 тыс. 80) и Дновском (всего 632) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 89 тыс. 30 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 74 тыс. 294, в том числе 163 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 538 жителей региона, пять – за последние 24 часа. На лечении в регионе в настоящий момент находятся 8 тыс. 202 псковича, из них 7 тыс. 641 – амбулаторно и 561 – стационарно.