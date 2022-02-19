Более 1000 человек заболели коронавирусом в Псковской области за 18 февраля

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели 1 тыс. 42 человека. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 28 тыс. 247) заболели 343 человека, в Великих Луках (всего 14 тыс. 220) – 103.

В Псковском (всего 7 тыс. 219) районе в кавидстатистику добавились 102 человека, Порховском (всего 3 тыс. 21) –81, в Невельском (всего 3 тыс. 803) – 78, в Островском (всего 3 тыс. 945) – 72.

В Великолукском (всего 2 тыс. 292) районе заразились 38 человек, в Локнянском (всего 850) – 37, в Себежском (всего 2 тыс. 79) – 30, в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 79) – 29. Еще 20 местных жителей заболели в Плюсском (всего 1 тыс. 406) районе, 17 в Пыталовском (всего 1 тыс. 37). По 14 новых случаев зафиксировано в Печорском (всего 2 тыс. 36) и Новосокольническом (всего 2 тыс. 545) районах, 13 местных жителей заболели в Пустошкинском (всего 1 тыс. 92) районе, 12 – в Дедовичском (всего 2 тыс. 2),10 – в Новоржевском (всего 932), девять – в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 432). В Гдовском (всего 1 тыс. 359) и Опочецком (всего 2 тыс. 805) районах заболели по семь человек, в Красногородском (всего 798) и Усвятском (всего 558) – по два, в Куньинском (всего 783) и Дновском (всего 631) – по одному.

За время пандемии в Псковской области зафиксировано 88 тыс. 32 случаев коронавируса. Выздоровело 74 тыс. 131 человек, в том числе 147 за минувший день. Скончались 1 тыс. 533 человек, восемь из которых – вчера.