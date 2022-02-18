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Общество / Здоровье

Почти 1000 человек заболели коронавирусом в Псковкой области 17 февраля

18 февраля 2022 года, 13:25

За минувшие сутки, 17 февраля, в ковидстатистику Псковской области добавилось еще 997 новых случаев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Почти 1000 человек заболели коронавирусом в Псковкой области 17 февраля

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове (всего 27 тыс. 904) заболели 362 человек, в Великих Луках (всего 14 тыс. 117) – 119.

В Псковском районе (всего 7 тыс. 117) заразились 87 местных жителей, в Невельском (всего 3 тыс. 725) – 63, в Порховском (всего 2 тыс. 940) – 48, в Островском (всего 3 тыс. 873) – 44.

По 38 случаев зафиксировали в Локнянском (всего 813) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 50) районах. 36 человек заболели в Себежском (всего 2 тыс. 49) районе, по 32 – в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 423) и Плюсском (всего 1 тыс. 386) районах. В Опочецком районе (всего 2 тыс. 798) коронавирусом заразирись 27 человек, в Великолукском (всего 2 тыс. 254) – 21, в Пустошкинском (всего 1 тыс. 79) – 14 и в Гдовском (всего 1 тыс. 352) – 11.

Семь новых случаев диагностировали в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 531), шесть – в Куньинском (всего 782), пять – в Дедовичском (всего 1 тыс. 990), три – в Усвятском (всего 556), два – в Красногородском районе (всего 796). По одному новому случаю добавилось в ковидстатистику Дновского (всего 630) и Новоржевского (всего 922) районов.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировали 86 тыс. 990 случаев заражения. Выздоровело 73 тыс. 984 человек, в том числе 121 – за прошедший день. Скончались 1 тыс. 525 человек, три из которых – вчера.

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Комментарии

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Бабулечка
14:47 18.02.2022

Д.м.н., профессор Д.В.Иванов , из видеоинтервью два месяца назад: " Что самое смертельное? В 2020 году на 1 месте стоят сердечно-сосудистые паталогии .Ушло более 1 млиллиона 200 тысяч человек. Вот это проблема,ВОТ ЭТО ЭПИДЕМИЯ . На втором месте стоит онкология, от неё уходит большое количество людей.Почему помолодели эти болезни? Необходимо соблюдать ,чтобы не было инфекции, следить за давлением, сахаром крови, режим дня..." -студия Рубеж, с Дамиром.

Бабулечка
14:58 18.02.2022

20.01.2022г Канал "Общественный центр информа..."- из видеоинтервью академика РАН В.Зверева : "...Мы сейчас говорим о ковиде,..но на самом деле в нашей стране ,у нас гораздо более серьёзная пандемия,потому что мы стали забывать,что у нас есть ВИЧ ,и у нас 1,5 миллиона заражённых людей ,из них половина больных не получает лекарств. Борьба с ВИЧ особенно не финансируется. Это ещё одно серьёзное инфекц. заболевание.ВИЧ-инфицированные -это молодые люди,которые могут не дать потомства..."

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