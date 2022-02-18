Почти 1000 человек заболели коронавирусом в Псковкой области 17 февраля

За минувшие сутки, 17 февраля, в ковидстатистику Псковской области добавилось еще 997 новых случаев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 27 тыс. 904) заболели 362 человек, в Великих Луках (всего 14 тыс. 117) – 119.

В Псковском районе (всего 7 тыс. 117) заразились 87 местных жителей, в Невельском (всего 3 тыс. 725) – 63, в Порховском (всего 2 тыс. 940) – 48, в Островском (всего 3 тыс. 873) – 44.

По 38 случаев зафиксировали в Локнянском (всего 813) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 50) районах. 36 человек заболели в Себежском (всего 2 тыс. 49) районе, по 32 – в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 423) и Плюсском (всего 1 тыс. 386) районах. В Опочецком районе (всего 2 тыс. 798) коронавирусом заразирись 27 человек, в Великолукском (всего 2 тыс. 254) – 21, в Пустошкинском (всего 1 тыс. 79) – 14 и в Гдовском (всего 1 тыс. 352) – 11.

Семь новых случаев диагностировали в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 531), шесть – в Куньинском (всего 782), пять – в Дедовичском (всего 1 тыс. 990), три – в Усвятском (всего 556), два – в Красногородском районе (всего 796). По одному новому случаю добавилось в ковидстатистику Дновского (всего 630) и Новоржевского (всего 922) районов.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировали 86 тыс. 990 случаев заражения. Выздоровело 73 тыс. 984 человек, в том числе 121 – за прошедший день. Скончались 1 тыс. 525 человек, три из которых – вчера.