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Происшествия / Преступление

Великолучане пытались незаконно провести почти 100 килограммов гашиша

18 февраля 2022 года, 11:59

Жители Великих Лук пытались незаконно провести на территорию России 97 килограммов наркотиков (гашиш) через таможенный пост МАПП «Убылинка» Псковской таможни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Великолучане пытались незаконно провести почти 100 килограммов гашиша

Фото пресс-службы УФСБ России по Псковской области

При досмотре автомобиля преступников сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области обнаружили скрытое пространство, в котором находилось более 97 килограмм гашиша в виде 995 спрессованных плиток, запакованных в 101 сверток. Наркотики изъяли.

Печорский районный суд на основании вердикта присяжных признал великолучан виновными. Преступники получили 8 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в силу.

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