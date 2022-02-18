Великолучане пытались незаконно провести почти 100 килограммов гашиша

Жители Великих Лук пытались незаконно провести на территорию России 97 килограммов наркотиков (гашиш) через таможенный пост МАПП «Убылинка» Псковской таможни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

При досмотре автомобиля преступников сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области обнаружили скрытое пространство, в котором находилось более 97 килограмм гашиша в виде 995 спрессованных плиток, запакованных в 101 сверток. Наркотики изъяли.

Печорский районный суд на основании вердикта присяжных признал великолучан виновными. Преступники получили 8 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в силу.