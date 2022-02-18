Первый компонент «Спутника V» будут использовать для ревакцинации псковичей

Первый компонент вакцины «Спутник V» будут применять для ревакцинации, а также для вакцинации переболевших коронавирусом наравне со «Спутником Лайт». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщил глава региона, внесенные Минздравом РФ изменения в инструкцию по использованию «Спутник V» рекомендуют применять первый компонент для ревакцинации.

«Это связано с тем, что состав компонента вакцины полностью соответствует составу «Спутника Лайт», – пояснил Михаил Ведерников и добавил, что пациенты смогут выбрать одну из двух вакцин, при наличии двух в пункте вакцинации.

Официальный сайт вакцины сообщает, что «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», и они одинаковые.

Минздрав РФ и Минцифра РФ совместно работают над вопросом активации соответствующих сертификатов на портале Госуслуг, в которых будет фиксироваться, что первый компонент «Спутника V» ввели в качестве ревакцинации.