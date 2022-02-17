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Происшествия / Преступление

Почти 45 тысяч пачек контрафактных сигарет обнаружили таможенники на юге Псковской области

17 февраля 2022 года, 14:35

Таможенники обнаружили на юге Псковской области 44,5 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Почти 45 тысяч пачек контрафактных сигарет обнаружили таможенники на юге Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

89 коробок табачных изделий были обнаружены в остановленном в Усвятском районе транспортном средстве марки FORD, следовавшем из Белоруссии в Санкт-Петербург. Контрафактные сигареты, выявленные в ходе проверки в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров, находились в автомобиле вместо указанной в товаросопроводительных документах разборной мебели.

Предварительная стоимость белорусской табачной продукции, немаркированной акцизными марками Российской Федерации и средствами идентификации, превысила 2,6 млн рублей.

Конфискованные сигареты и транспортное средство для принятия мер в рамках имеющихся полномочий были переданы сотрудниками таможни в территориальное подразделение УМВД России по Псковской области.

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