952 новых случая добавилось в ковидстатистику Псковской области 16 февраля

В Пскове (всего 27 тыс. 542) заболели еще 270 человек, в Опочецком районе (всего 2 тыс. 771) – 143, в Печорском (всего 2 тыс. 22) – 103.

В Великих Луках (всего 13 тыс. 998) коронавирусом заразились 88 местных жителей, в Псковском районе (всего 7 тыс. 30) – 48, в Островском (всего 3 тыс. 829) – 39. По 32 новых случая зафиксировали в Красногородском (всего 794) и Новосокольническом (всего 2 тыс. 524) районах. В Порховском (всего 2 тыс. 892) районе заболели 30 человек, в Пушкиногорском (всего 1 тыс. 12) – 28 случаев. По 22 местных жителя заболели в Невельском (всего 3 тыс. 662) и Плюсском (всего 1 тыс. 354) районах, 20 новых случаев диагностировали в Пыталовском (всего 1 тыс. 20) районе. По 18 ковидбольных добавились в статистику Гдовского (всего 1 тыс. 341) и Новоржевского (всего 921) районов, девять человек заболели в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 391) районе, восемь – в Великолукском (всего 2 тыс. 233), семь – в Усвятском (всего 553). Шесть случаев заражения подтвердилось в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 65), четыре — в Себежском (всего 2 тыс. 13), три – в Дедовичском (всего 1 тыс. 985), по одному – в Куньинском (всего 776) и Палкинском (всего 763) районах.

С начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 85 тыс. 993 человек. Выздоровело 73 тыс. 863 человека, в том числе 128 за минувшие сутки. На лечении находятся 8 тыс. 606 пациентов: 8 тыс. 50 псковичей – амбулаторно и 556 – стационарно. Скончались от коронавируса уже 1 тыс. 522 человек, в том числе четыре вчера.