Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря

Небольшую трапезную планируется открыть в звоннице в Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.
Небольшую трапезную планируется открыть в звоннице в Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.
Планируется провести инженерные сети отопления, водоснабжения и канализации, устроив их для современного использования, а также сохранить келью в поздней пристройке.