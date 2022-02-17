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Культура / Религия

Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря

17 февраля 2022 года, 12:52

Небольшую трапезную планируется открыть в звоннице в Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.

Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»
На заседании рабочей группы Научно - методического и экспертного Совета специалисты рассмотрели эскизный проект по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Большой звонницы» XV века.

Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

Планируется провести инженерные сети отопления, водоснабжения и канализации, устроив их для современного использования, а также сохранить келью в поздней пристройке.

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