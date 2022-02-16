Режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменится в Пскове

На время закрытия Троицкого моста в Пскове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменится режим работы светофора. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин.



По его словам, изменение в режиме работы светофора позволит оптимизировать дорожное движение на участке Октябрьского проспекта в районе перекрестка с улицей Кузнецкой, на который на время реконструкции Троицкого моста ляжет основная нагрузка. «Для этого увеличим время работы секции «поворот налево». Автоматически увеличится и время работы зеленого сигнала при движении прямо из центра в сторону вокзала», – отметил Борис Елкин и подчеркнул, что на данный момент проработка организации дорожного движения продолжается совместно с представителями ГИБДД И УГХ.