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Транспорт / Инфраструктура

Режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменится в Пскове

16 февраля 2022 года, 17:18

На время закрытия Троицкого моста в Пскове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменится режим работы светофора. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменится в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

По его словам, изменение в режиме работы светофора позволит оптимизировать дорожное движение на участке Октябрьского проспекта в районе перекрестка с улицей Кузнецкой, на который на время реконструкции Троицкого моста ляжет основная нагрузка.

«Для этого увеличим время работы секции «поворот налево». Автоматически увеличится и время работы зеленого сигнала при движении прямо из центра в сторону вокзала», – отметил Борис Елкин и подчеркнул, что на данный момент проработка организации дорожного движения продолжается совместно с представителями ГИБДД И УГХ.

Режим работы светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменится в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Кроме того, глава администрации Пскова сообщил, что продолжает получать многочисленные обращения от жителей города по данному вопросу. «Учитывая тот факт, что Псков входит в десятку городов России по количеству транспорта на душу населения, пробок нам, к сожалению, не избежать», – уточнил Борис Елкин.

Он также отметил, что основной период пробок прогнозируется в первые дни перекрытия Троицкого моста, пока автомобилисты не привыкнут к новым условиям дорожного движения и не наработают свои объездные маршруты. Ситуация, по словам Бориса Елкина, будет зависеть и от обновленных схем движения городского транспорта.

«Как только 1 марта закроем мост, будем анализировать потоки движения машин с помощью специальных приборов и в ручном режиме перераспределять их. Это будет сложный период, но вместе справимся!» – резюмировал глава администрации Пскова.

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