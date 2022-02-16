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Экономика / Туризм

Туристический сезон в Псковской области более продолжительный, чем в других регионах

16 февраля 2022 года, 16:34

В Псковской области туристический сезон более продолжительный, чем в других российских регионах. Об этом в эфире телеканала ОТР 15 февраля сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Туристический сезон в Псковской области более продолжительный, чем в других регионах

Фото Дарьи Хватковой

По ее словам, у нашего региона достаточно протяженный туристический сезон. В многих регионах он длится с мая по сентябрь. В Псковской области же туристический сезон длится с мая по ноябрь.

«Потому что, к примеру, в октябре и ноябре нам «делают погоду» школьные группы, которые посещают Пушкинский заповедник. По сути, в Псковской области можно проводить и уроки истории - в наших крепостях», – подчеркнула Светлана Баранова.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии также отметила, что в Псковской области пик туристического потока приходит и на новогодние праздники. В зимние каникулы у туристов, которые приезжают в регион, появляется возможно насладиться не только псковскими достопримечательностями, но и зимними пейзажами.

«Это вдохновляет и позволяет ещё больше влюбиться в Псковскую область, в её удивительные просторы», – уточнила Светлана Баранова.

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