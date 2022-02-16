Более 900 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 15 февраля, в Псковской области подтвердились еще 925 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую статистику по коронавирусу добавились еще 417 жителей (всего 27 тыс. 272), в Островском районе – 80 (всего 3 тыс. 790), в Невельском районе – 56 (всего 3 тыс. 640), в Порховском (всего 2 тыс. 862) и Опочецком (всего 2 тыс. 628) районах – по 54.

46 подтвержденных случаев заболевания выявили в Псковском районе (всего 6 тыс. 982), по 38 – в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 382) и Плюсском (всего 1 тыс. 332) районах, 35 – в Великих Луках (всего 13 тыс. 910).

В Печорском районе коронавирусом заболели 30 человек (всего 1 тыс. 919), в Новосокольническом районе – 25 (всего 2 тыс. 492), в Гдовском районе – 17 (всего 1 тыс. 323), в Усвятском районе – 15 (всего 546), в Куньинском районе – 13 (всего 775).

Три подтвержденных случая зафиксировали в Пустошкинском районе (всего 1 тыс. 59), два – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 225), по одному – в Локнянском (всего 775) и Красногородском (всего 762) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии в общей сложности заболел 85 тыс. 41 человек. Выздоровели 73 тыс. 735 псковичей, в том числе 151 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции 1 тыс. 518 жителей региона, семь – за последние 24 часа. На амбулаторном лечение в регионе на данный момент находятся 8 тыс. 393 человека, на стационарном – 568.