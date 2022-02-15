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Транспорт / Инфраструктура

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

15 февраля 2022 года, 17:45

Продажа авиабилетов из Пскова в Анапу и обратно открылась на сайте компании S7 Airlines. В настоящее время псковичи могут приобрести билеты на рейсы с первых чисел июня, сообщается на официальном сайте компании.

Авиарейс по маршруту «Псков – Анапа» входит в число рейсов, получивших поддержку по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. Программа реализуется в соответствии с поставлением Правительства Российской Федерации.

Выполнять авиарейсы из Пскова в Анапу и обратно будут 164-местные авиалайнеры компании S7 Airlines. Самолёты по данному маршруту будут летать два раза в неделю – в понедельник и в пятницу.

Ранее стало известно, что рейсы по маршрутам «Псков – Калининград» и «Псков – Минеральные Воды» ориентировочно планируют возобновить с 15 марта.

Кроме того, со 2 мая также планируют возобновить авиационное сообщение между Псковом и Симферополем. Данный маршрут также входит в список субсидируемых. Выполнять рейсы на нем будет авиакомпания «Азимут».

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