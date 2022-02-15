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Транспорт / Инфраструктура

С 15 марта планируют возобновить авиасообщение между Псковом, Минводами и Калининградом

15 февраля 2022 года, 14:22

С 15 марта планируют ориентировочно возобновить авиасообщение между Псковом, Минеральными Водами и Калининградом. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на сотрудника комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, который ответил на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте губернатора региона Михаила Ведерникова.

В 2022 году рейсы по маршруту «Псков – Минеральные Воды» будет осуществлять авиакомпания «Азимут». В настоящее время руководство компании согласовывает расписание полетов. После согласования вся актуальная информация будет опубликована на сайте «Азимута». Ориентировочно авиационное сообщение между Псковом и Минеральными Водами планируют возобновить с 15 марта.

С этого дня планируется возобновление и авиаперелётов по маршруту «Псков – Калининград». В профильном комитете сообщили, что в восстановления авиасообщения по данному маршруту заинтересована администрация Псковской области.

«В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Калининградской области, а также с авиакомпаниями о запуске и проработке расписания данного маршрута», – прокомментировал представитель комитета.

Кроме того в профильном комитете сообщили, что со 2 мая из Пскова планируют возобновить авиаперелеты в Симферополь. Их будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. На данный момент билеты уже доступны на официальном сайте компании.

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