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Общество

164-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Анапу

7 февраля 2022 года, 11:01

Выполнять авиаперевозки по маршруту «Псков – Анапа» в текущем году в связи с востребованностью рейсов будет 164-местный авиалайнер авиакомпании S7 Airlines. Об этом директор аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов сообщил в ходе прямого эфира видеопроекта «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

164-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Анапу

Фото Арсения Тимашова

«На южные направления будут летать другие воздушные судна. Раньше были 50-местные судна, а теперь почти на всех направлениях будет летать Sukhoi Superjet 100, а на Анапу – А-320 на 164 места авиакомпании S7 Airlines», – прокомментировал Артём Тарасов.

Кроме того, по его словам, в 2022 году количество направлений из псковского аэропорта останется без изменений. Как отметил Артём Тарасов, на данный момент у псковичей интерес вызывают южные направления в период с мая по сентябрь.

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