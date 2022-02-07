164-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Анапу

Выполнять авиаперевозки по маршруту «Псков – Анапа» в текущем году в связи с востребованностью рейсов будет 164-местный авиалайнер авиакомпании S7 Airlines. Об этом директор аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов сообщил в ходе прямого эфира видеопроекта «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

«На южные направления будут летать другие воздушные судна. Раньше были 50-местные судна, а теперь почти на всех направлениях будет летать Sukhoi Superjet 100, а на Анапу – А-320 на 164 места авиакомпании S7 Airlines», – прокомментировал Артём Тарасов.

Кроме того, по его словам, в 2022 году количество направлений из псковского аэропорта останется без изменений. Как отметил Артём Тарасов, на данный момент у псковичей интерес вызывают южные направления в период с мая по сентябрь.