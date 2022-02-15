880 заражённых коронавирусом выявили за сутки в Псковской области

В Псковской области за минувшие сутки, 14 февраля, выявили 880 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых выросло до 84 тыс. 116, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В частности, в Великих Луках коронавирус подтвердился у 192 жителей (всего 13 тыс. 875), в Пскове - у 171 (всего 26 тыс. 855), в Псковском районе – - у 145 (всего 6 тыс. 936), в Островском районе – у 98 (всего 3 тыс. 710).

36 человек заразились в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 982), 36 — в Невельском (всего 3 тыс. 584), 35 — в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 344), 27 — в Порховском (всего 2 тыс. 808), 26 — в Пустошкинском (всего 1 тыс. 56), 25 — в Пушкиногорском (всего 984), 24 — в Плюсском (всего 1 тыс. 294), 23 — в Великолукском районе (всего 2 тыс. 223).

13 заболевших добавилось в Усвятском районе (всего 531), 11 — в Гдовском (всего 1 тыс. 306), семь — в Куньинском (всего 762), пять — в Новосокольническом (всего 2 тыс. 467) и три — в Локнянском районе (всего 774).

В связи с выздоровлением из медицинских учреждений Псковской области были выписаны 134 пациента, перенёсших ковид. Всего вылечены уже 73 тыс. 584 человека. Умерли от коронавируса 1 тыс. 511 псковичей, за последние сутки летальных исходов в статистику не добавилось.