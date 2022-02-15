Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
2

Общество / Здоровье

880 заражённых коронавирусом выявили за сутки в Псковской области

15 февраля 2022 года, 12:51

В Псковской области за минувшие сутки, 14 февраля, выявили 880 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых выросло до 84 тыс. 116, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В частности, в Великих Луках коронавирус подтвердился у 192 жителей (всего 13 тыс. 875), в Пскове - у 171 (всего 26 тыс. 855), в Псковском районе – - у 145 (всего 6 тыс. 936), в Островском районе – у 98 (всего 3 тыс. 710).

36 человек заразились в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 982), 36 — в Невельском (всего 3 тыс. 584), 35 — в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 344), 27 — в Порховском (всего 2 тыс. 808), 26 — в Пустошкинском (всего 1 тыс. 56), 25 — в Пушкиногорском (всего 984), 24 — в Плюсском (всего 1 тыс. 294), 23 — в Великолукском районе (всего 2 тыс. 223).

13 заболевших добавилось в Усвятском районе (всего 531), 11 — в Гдовском (всего 1 тыс. 306), семь — в Куньинском (всего 762), пять — в Новосокольническом (всего 2 тыс. 467) и три — в Локнянском районе (всего 774).

В связи с выздоровлением из медицинских учреждений Псковской области были выписаны 134 пациента, перенёсших ковид. Всего вылечены уже 73 тыс. 584 человека. Умерли от коронавируса 1 тыс. 511 псковичей, за последние сутки летальных исходов в статистику не добавилось.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове продолжается строительство двух школ на Киселёва и Юбилейной
В Пскове для переселенцев из аварийного жилья построят новый дом
Маршрут псковского автобуса №11 изменится из-за ремонта Троицкого моста
Для детей-сирот в Пскове построят пять домов
На Масленицу в Пскове планируют организовать две праздничные площадки
Единая служба заказчика в сфере строительства появится при администрации Пскова
С 15 марта планируют возобновить авиасообщение между Псковом, Минводами и Калининградом
С 19 февраля в Пскове изменится схема движения на пересечении улиц Вокзальной и Советской
Росгваргия задержала находившегося в розыске мужчину в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
16:13 15.02.2022

Канал СМЫСЛЫ БУД... 9 февраля 2022г. Из видеоинтервью Профессора, д.м.н. А.Редько (с Тимуром Юсуповым) :"...Сегодня мы должны говорить об одном, о том, что новая коронавирусная инфекция не является новой.Она в той или иной степени существует миллионы лет на этой земле. Столкновение с ней человек должен пережить ,он должен выработать естественный иммунитет,который по утверждению академика Зверева,является пожизненным,по крайней мере очень длительным,сильным, и этот естественный ..(продолжение

Бабулечка
16:23 15.02.2022

Продолжение "...естественный более сильный,чем искусственный,созданный вот этими непроверенными до конца вакцинами,у которых 3 фаза испытаний закончится 31дек.2022г.,а есть 4 фаза-это наши дети и беременные, она закончится 31 дек.2023г.Вот на основании чего они собираются прививать детей?..Если послушать профессора Кирилличеву -"Вакцинирование детей превращает их из резистентных особей в мишень любого патогена"...", А.Редько,д.м.н

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?
Страсти по скверу

Общество
11 февраля 15:53

Страсти по скверу

Центр города Остров благоустроят по итогам общественной дискуссии