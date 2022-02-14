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Общество / Здоровье

План вакцинации выполнен на 71,3% в Псковской области

14 февраля 2022 года, 12:51

«На прошлой неделе сделали прививку порядка 2 тыс. человек. На настоящий момент выполнено 71,3% плана вакцинации», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первым компонентом вакцины привились 287 тыс. 878 человек, в том числе 64 – за минувший день. Вторую прививку сделали 284 тыс. 436 жителей региона, из которых – 176 за прошедший день.

За время пандемии ревакцинацию в Псковской области прошли 42 тыс. 72 человека, восемь из которых – вчера.

Расход поступившей вакцины составляет 80,1%.

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