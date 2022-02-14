19 февраля участок Рижского проспекта в Пскове закроют для движения транспорта

19 февраля с 10:00 до 16:00 участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского в Пскове закроют для движения автотранспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
19 февраля с 10:00 до 16:00 участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского в Пскове закроют для движения автотранспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
В указанное время рабочие будут демонтировать рекламные конструкции.
В качестве путей объезда будут предложены улицы Печорская, Коммунальная, Рокоссовского и Гаражный проезд.