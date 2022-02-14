862 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 13 февраля, коронавирусом в Псковской области заболели 862 человека. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

«Рост темпов распространения заболеваемости на этой неделе составил свыше 80%. Подходим к отметке в 900 случаев в сутки», – отметил глава региона.

В Пскове (всего 26 тыс. 694) зафиксировали 226 новых случаев заражения, в Великих Луках (всего 13 тыс. 683) – 127.

В Порховском районе (всего 2 тыс. 781) заболели 73 человека, в Псковском (всего 6 тыс. 791) – 71, в Островском (всего 3 тыс. 612) 53 и в Себежском (всего 2 тыс. 9) – 52.

В Пыталовском районе (всего 1 тысяча) заразились 39 местных жителей, в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 309) – 37, в Невельском (всего 3 тыс. 548) – 36, в Печорском (всего 1 тыс. 889) – 31, в Пустошкинском (всего 1 тыс. 30) – 30.

25 случаев коронавируса выявили в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 943), 24 – в Бежаницком (всего 1 тыс. 52), 18 – в Гдовском (всего 1 тыс. 295), 10 – в Плюсском (всего 1 тыс. 270). Шесть человек заболеи в Усвятском районе (всего 518), три – в Палкинском (всего 762) и один – в Пушкиногорском (всего 959).

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 83 тыс. 236 человек. Выздоровело 73 тыс. 450 жителей региона, в том числе 159 – за минувшие сутки. 9 тыс. 716 находятся на лечении от ковида, 9 тыс. 207 из которых проходят его амбулаторно и 509 – стационарно. Скончались 1 тыс. 504 человека.