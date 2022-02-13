Более 800 новых случаев коронавируса зафиксировали 12 февраля в Псковской области

За минувшие сутки, 12 февраля, коронавирус подтвердился у 811-ти жителей Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, в Москве и Санкт-Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости омикроном, однако в Псковской области продолжается его рост, и пик пройдет через 2-3 недели.

В Пскове (всего 26 тыс. 458) заболели 248 человек, в Великих Луках — 89 (всего 13 тыс. 556).

в Псковском районе (всего 6 тыс. 720) коронавирусом заразились 79 местных жителей, в Порховском (всего 2 тыс. 708) – 63, в Пустошкинском (всего 1 тыс.) – 52. По 48 новых случаев зафиксировали в Невельском (всего 3 тыс. 512) и Себежском (всего 1 тыс. 957) районах.

В Островском районе (всего 3 тыс. 559) в ковидстатистику добавились 28 человек, в Пыталовском (всего 961) – 27, в Дедовичском (всего 1 тыс. 918) – 25, в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 272) – 24, в Новосокольническом (всего 2 тыс. 462) – 22.

14 человек заразились в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 28), девять - в Усвятском (всего 512), восемь - в Гдовском (всего 1 тыс. 277). По три случая зафиксировали в Плюсском (всего 1 тыс. 260) и Палкинском (всего 759) районах. В Пушкиногорском (всего 958) районе заболели двое.

Всего за время пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 82 тыс. 374 человек. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 9 тыс. 26 человек, на стационарном — 496.

Выздоровело 73 тыс. 291 человек, в том числе 166 за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 499 псковичей.