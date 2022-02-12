Более 42 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

В Псковской области ревакцинацию от коронавируса прошли 42 тыс. 23 человека. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 11 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привился 221 человек (всего 287 тыс. 690). Полный курс вакцинации прошел 541 пскович (всего 284 тыс. 26). Ревакцинировались за минувшие сутки 258 жителей региона (всего 42 тыс. 23).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80%.

«Многие алгоритмы лечения от COVID-19 были существенно пересмотрены за последнюю неделю. Изменения внедряются и в Псковской области», – сообщил Михаил Ведерников.