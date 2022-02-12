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Общество / Здоровье

Более 42 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

12 февраля 2022 года, 16:01

В Псковской области ревакцинацию от коронавируса прошли 42 тыс. 23 человека. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Более 42 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

За минувшие сутки, 11 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привился 221 человек (всего 287 тыс. 690). Полный курс вакцинации прошел 541 пскович (всего 284 тыс. 26). Ревакцинировались за минувшие сутки 258 жителей региона (всего 42 тыс. 23).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80%.

«Многие алгоритмы лечения от COVID-19 были существенно пересмотрены за последнюю неделю. Изменения внедряются и в Псковской области», – сообщил Михаил Ведерников.

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