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Происшествия / Преступление

Дачу жителя Санкт-Петербурга дважды обокрали в Бежаницком районе

12 февраля 2022 года, 11:45

В Бежаницком районе дачу жителя Санкт-Петербурга обокрали дважды. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дачу жителя Санкт-Петербурга дважды обокрали в Бежаницком районе

Источник: pixabay.com

Согласно имеющейся информации, с января по февраль 2022 года из дачного дома, сарая и баня, которые находятся в деревне Хилково Бежаницкого района и принадлежат 48-летнему жителю Санкт-Петербурга, похитили металлические решетки и скобы. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» установили гражданина, который подозревается в хищении металлоизделий. Им оказался безработный 37-летний житель посёлка Бежаницы.

Подозреваемый, по версии следствия, дважды проникал в надворные постройки и дачный дом петербуржца. Похищенные металлоизделия он вывозил на автомобиле и сдавал в пункт приема металлолома.

В отношении жителя Бежаниц возбудили два уголовных дела. Часть похищенного в ходе обысков была изъята. Ведутся следственные мероприятия.

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