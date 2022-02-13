Когда можно будет оформить QR-код по наличию антител, сообщили псковичам

О том, когда жители Псковской области смогут оформить QR-код по наличию антител, в еженедельном обращении к жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников. Видео было опубликовано в его профиле в Instagram 13 февраля.

По его словам, в настоящее время алгоритмы получения QR-кодов по наличию антител находятся в процессе разработки. «Достоверно известно, что это будет возможно сделать в конце февраля/начале марта», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также уточнил, что будет сообщать дополнительную информацию, как только она будет появляться.

«В целом такие коды будут действовать полгода, и получить их можно будет только единожды», – отметил губернатор Псковской области.