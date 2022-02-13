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Общество / Здоровье

Рост числа заболевших среди детей и молодежи в Псковской области снизился на 3%

13 февраля 2022 года, 18:06

В Псковской области на 3% снизился рост числа заболевших среди детей и молодежи. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в еженедельном обращении к жителям региона, опубликованном в профиле в Instagram 13 февраля.

Рост числа заболевших среди детей и молодежи в Псковской области снизился на 3%

Источник: pixabay.com

Данные показатели, по его словам, были достигнуты за десять дней, в которые школы Пскова и Псковского района находились на дистанционном обучении.

«Дистант в школах позволяет эффективно сбить динамику распространения заболеваемости», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор региона также подчеркнул, что в настоящее время система образования Псковской области не готова к переводу на дистанционный формат обучения.

«Качество обучения существенно снижается по сравнению с очной формой – это объективный факт», – уточнил Михаил Ведерников.

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