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Политика

Как Моргенштерна зазывали в «Яблоко», обсудили в «Псковском телеграме»

11 февраля 2022 года, 18:32

В новом выпуске «Псковского телеграма» обсудили заболевшего ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, как главного коммуниста России Геннадия Зюганова стали списывать в тираж и как «демократического» Моргенштерна зазывали в «Яблоко».

Как Моргенштерна зазывали в «Яблоко», обсудили в «Псковском телеграме»

Ведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев также обсудили допинг-скандал на Олимпиаде вокруг российской фигуристки Камилы Валеевой.

Премьерой программы стало появление новой рубрики - «оГЛАВление».

 Выпуски программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, в Telegram-канале «Псковские новости», в официальной группе агентства в «ВКонтакте» и в Instagram-аккаунте ПАИ.

Telegram канал @informpskov
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