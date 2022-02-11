Как Моргенштерна зазывали в «Яблоко», обсудили в «Псковском телеграме»

В новом выпуске «Псковского телеграма» обсудили заболевшего ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, как главного коммуниста России Геннадия Зюганова стали списывать в тираж и как «демократического» Моргенштерна зазывали в «Яблоко».

Ведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев также обсудили допинг-скандал на Олимпиаде вокруг российской фигуристки Камилы Валеевой.

Премьерой программы стало появление новой рубрики - «оГЛАВление».

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