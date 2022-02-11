Алексей Саенко занял должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова

Алексей Саенко стал начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Данное решение в результате тайного голосования приняли депутаты на очередной 62-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва 11 февраля, сообщает Псковское агентство информации.

«Может быть, кому-то покажется, что его возраст достаточно невелик, но у него большой опыт. Честно скажу, с ним я знаком по прошлому месту работу. Он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист в области строительства, в том числе градостроительной деятельности. Хочу отметить, что Алексей Саенко уже не первый месяц исполняет обязанности начальника управления, он активный, профессиональный специалист», – подчеркнул глава администрации Пскова Борис Елкин во время сессии.

Внесенную в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Алексея Саенко поддержали 19 депутатов, двое – проголосовали против. Большинством голосов Алексея Саенко решили назначить на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.

Алексей Саенко родился 29 марта 1991 года в Пскове. После окончания инженерно-строительного факультета ПсковГУ работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона.

Он также занимал должность замначальника управления государственного строительного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. В октябре 2021 он стал исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.