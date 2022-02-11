Более 700 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 10 февраля, в Псковской области подтвердились еще 703 случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

186 местных жителей заболели коронавирусом в Пскове (всего 26 тыс. 74), 105 – в Великих Луках (всего 13 тыс. 296), 57 – в Невельском районе (всего 3 тыс. 403), 52 – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 158), 45 – в Локнянском районе (всего 759), 32 – в Бежаницком районе (всего 994), 30 – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 852).

В Островском районе в общую ковидстатистику добавились 26 человек (всего 3 тыс. 478), 25 – в Порховском районе (всего 2 тыс. 603), 19 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 810), 18 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 909), 16 – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 248), 14 – в Пыталовском районе (всего 917).

По 13 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Новосокольническом (всего 2 тыс. 398) и Пустошкинском (всего 920) районах, 12 – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 252), 11 – в Опочецком районе (всего 2 тыс. 573), десять – в Псковском районе (всего 6 тыс. 622), семь – в Куньинском районе (всего 746), по шесть – в Плюсском (всего 1 тыс. 257) и Дновском (всего 621) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 80 тыс. 803 человека, выздоровели – 72 тыс. 944, из них 188 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 488 псковичей. В настоящее время в регионе на стационарном лечении находятся 456 жителей региона, амбулаторно его проходят 8 тыс. 430 человек.

«Напоминаю, что для открытия больничного листа сейчас достаточно позвонить по номеру 122 или по телефону своей поликлиники», – отметил Михаил Ведерников.