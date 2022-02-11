В великолукском филиале областной инфекционки открылось детское отделение

Детское инфекционное отделение открылось в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте медучреждения.

Идея создания детского инфекционного отделения в Великих Луках прорабатывалась еще с лета прошедшего 2021 года. Однако в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и ростом числа заболевших коронавирусом планы были перенесены на осень.

«Так называемая 4 волна COVID-19 характеризовалась тяжелыми и крайне тяжёлыми формами болезни взрослого населения, потребовавшая расширение реанимационных отделений. Теперь, новый штамм коронавируса «Омикрон» отличается тем, что среди пациентов существенным образом возросло количество детей абсолютно всех возрастов», – сообщили в медучреждении и уточнили, что все это требовало принятия новых конкретных мер.