В великолукском филиале областной инфекционки открылось детское отделение

Детское инфекционное отделение открылось в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте медучреждения.
Детское инфекционное отделение открылось в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте медучреждения.
Идея создания детского инфекционного отделения в Великих Луках прорабатывалась еще с лета прошедшего 2021 года. Однако в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и ростом числа заболевших коронавирусом планы были перенесены на осень.
«Так называемая 4 волна COVID-19 характеризовалась тяжелыми и крайне тяжёлыми формами болезни взрослого населения, потребовавшая расширение реанимационных отделений. Теперь, новый штамм коронавируса «Омикрон» отличается тем, что среди пациентов существенным образом возросло количество детей абсолютно всех возрастов», – сообщили в медучреждении и уточнили, что все это требовало принятия новых конкретных мер.
Детское инфекционное отделение на 15 коек удалось создать за счет перераспределения взрослого коечного фонда. В настоящее время филиал «Великолукский» уже готов принять первых маленьких пациентов. Лечением детей займется комбинированная команда педиатров областной инфекционной больницы, в том числе и из Пскова.
Как отметила заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова, открытие детского инфекционного отделения в Великих Луках – это своевременное и важное решение, которое было поддержано комитетом по здравоохранению Псковской области.
«Желаем юным жителям южных районов области никогда не болеть, а об остальном позаботятся наши специалисты! Мы работаем для вас!» – обратились к жителям региона сотрудники медицинского учреждения.