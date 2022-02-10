Сменился руководитель великолукского отделения «Единой России»

В Великих Луках сменился руководитель городского отделения партии «Единая Россия». Заместитель главы города Сергей Гусев покинул этот пост. Новым секретарем великолукского отделения «Единой России» 10 февраля на городской партийной конференции был избран директор газеты «Великолукская правда» Константин Максимов.

Как сообщил «Псковской правде» сам Сергей Гусев, ротация произошла по его инициативе и была связана с тем, что согласно уставу партии занимать пост секретаря партийного отделения можно не больше двух сроков. «А я с 2009 года на этой должности», - напомнил он.

«Должно быть омоложение партии, ротация. Жизнь должна двигаться. На федеральном уровне секретарем генерального совета «Единой России» стал Андрей Турчак, на региональном областное отделение возглавил Александр Козловский: молодые политические менеджеры. Поэтому я вышел с этой инициативой», - отметил Сергей Гусев. Он добавил, что остался членом президиумов регионального и городского политсоветов «Единой России».