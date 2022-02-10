Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Партии

Сменился руководитель великолукского отделения «Единой России»

10 февраля 2022 года, 20:54

В Великих Луках сменился руководитель городского отделения партии «Единая Россия». Заместитель главы города Сергей Гусев покинул этот пост. Новым секретарем великолукского отделения «Единой России» 10 февраля на городской партийной конференции был избран директор газеты «Великолукская правда» Константин Максимов.

Сменился руководитель великолукского отделения «Единой России»
Сергей Гусев
Фото с сайта luki.ru
Как сообщил «Псковской правде» сам Сергей Гусев, ротация произошла по его инициативе и была связана с тем, что согласно уставу партии занимать пост секретаря партийного отделения можно не больше двух сроков. «А я с 2009 года на этой должности», - напомнил он.

«Должно быть омоложение партии, ротация. Жизнь должна двигаться. На федеральном уровне секретарем генерального совета «Единой России» стал Андрей Турчак, на региональном областное отделение возглавил Александр Козловский: молодые политические менеджеры. Поэтому я вышел с этой инициативой», - отметил Сергей Гусев. Он добавил, что остался членом президиумов регионального и городского политсоветов «Единой России».

Своего преемника на посту руководителя городского отделения партии, Константина Максимова, Сергей Гусев охарактеризовал как «нормального, вменяемого, адекватного человека» с опытом работы в партии и политического менеджмента. По его словам, Максимов в «Единой России» с 2005 года, участвовал в выборных проектах, работал заместителем самого Гусева на посту секретаря городского отделения «ЕР». 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Кузьмин: Наталья Непряева – невероятной силы спортсменка
14 новых машин получил Псковский филиал «Россети Северо-Запад»
Почтовые маршруты в Псковской области составляют 40 тысяч километров
Почти 12 млн почтовых отправлений обработали в Псковской области за год
Для получения субсидии документы по рекультивации свалки в Пскове направили в Москву
ЦУР Псковской области провёл ряд встреч с главами районов
Сергей Грахов: 97% жителей Псковской области охвачены цивилизационным обращением с отходами
Сельский клуб в деревне Торошино Псковского района начнут ремонтировать в этом году
Полиция нашла мужчину, расстрелявшего трех собак в Гдовском районе в канун Рождества

Комментарии

Авторизация
No comments
Сменился руководитель великолукского отделения «Единой России»

Политика / Партии
10 февраля 20:54

Сменился руководитель великолукского отделения «Единой России»
Медиарейтинг «Псковской правды»: январь 2022 года

Политика
9 февраля 11:13

Медиарейтинг «Псковской правды»: январь 2022 года

«Запорожец» vs Ferrari

Политика
27 января 17:30

«Запорожец» vs Ferrari

Псковские депутаты провели 6-ю сессию регионального парламента