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Общество / Здоровье

Более 282 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

10 февраля 2022 года, 09:52

От коронавирусной инфекции в Псковской области полный курс вакцинации прошли 282 тыс. 644 человека. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Более 282 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

За прошедший день, 9 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины привились 380 человек (всего 287 тыс. 115), вторым – 906 псковичей (всего 282 тыс. 644). Ревакцинировались 175 жителей региона (всего 41 тыс. 494).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавирусной инфекции в настоящее время составляет 80,2%.

«При вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет «Спутником М» никаких побочных эффектов не наблюдается» – привел слова академика РАН Александра Гинцбурга Михаил Ведерников.

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