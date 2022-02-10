Живая изгородь появится на улице Яна Фабрициуса в Пскове после реконструкции

После проведения капитального ремонта на улице Яна Фабрициуса в Пскове вдоль дороги высадят живую изгородь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Данный вопрос был рассмотрен 9 февраля в ходе рабочего выезда губернатора региона Михаила Ведерникова и главы администрации Пскова Бориса Елкина на площадку реконструкции второй очереди улицы Яна Фабрициуса.

В рамках выезда губернатор призвал в процессе выполнения ремонта дороги обратить внимание на деревья, вырубленные в ходе выполнения подготовительных работ. По словам Бориса Елкина, подрядная организация проведет компенсационные посадки. Кроме того, вдоль дороги также запланирована высадка живой изгороди.

«Проработайте несколько вариантов мест для высадки деревьев, чтобы жители могли выбрать», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

Как отметили в пресс-службе, после проведения капитального ремонта на данном участке улицы Яна Фабрициуса будет организовано движение автотранспорта по четырем полосам. Согласно проектной документации, вдоль дороги также предусмотрят парковку и заездной карман для автобусной остановки.

Кроме того, Михаил Ведерников положительно оценил выход подрядной организации на объект раньше срока с целью проведения подготовительных работ. «Есть все основания предполагать, что до конца года по этому участку дороги будет запущено движение», — отметил глава региона.

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ведется в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» по направлению «Безопасные качественные дороги». До конца 2022 года подрядная организация проведет реконструкцию участка дороги общей протяженностью порядка одного километра с учетом части примыкающих улиц. В настоящее время ведется фрезерование дорожного полотна.