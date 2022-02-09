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Политика

Надежда Мелихова: Для успеха в лыжах спортсменам и тренерам необходимы благоприятные условия

9 февраля 2022 года, 19:35

«Важно, чтобы и спортсмены, и тренеры работали в благоприятных условиях», – заявила мастер спорта по горным лыжам, действующий тренер Надежда Мелихова в новом выпуске «Олимпийского дайджеста», отвечая на вопрос ведущего программы Валерия Гусева о том, почему у России мало побед на олимпиаде в лыжном спорте.

По мнению Надежды Мелиховой, многое в успехе спортсменов зависит от материальной базы. Она также отметила, для лучшего результата необходим длительный цикл тренировок.

Спикер считает, что лыжный спорт по большей части финансируется родителями, а не государством. Большинство спортивных школ, как отметила тренер, находятся в крупных городах. Хорошие условия для тренировок, по мнению Надежды Мелиховой, на Урале, в идеале, спортсмен должен проводить на лыжах на снегу больше полугода.

Тренер также отметила, что должна быть большая физическая нагрузка на роликах и батутах, а тренировки высокогорье помогли бы не тратить спортсмену силы на акклиматизацию. По словам спикера, всё эти факторы связаны с переездами и сборами спортсменов, которые являются дорогостоящими.

Спикер также отметила, что неудачи в олимпиаде связаны с отсутствием массовости в горных лыжах. Однако Надежда Мелихова сообщила, что количество спортивных школ за последние десять лет увеличилось в несколько раз.

«Может быть через десять лет наши спортсмены подтянутся ближе к пьедесталу», – подытожила мастер спорта по горным лыжам.

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