До 4 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 10 февраля

10 февраля по Псковской области температура воздуха в течение суток будет от -1 до +4 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозам Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти небольшой мокрый снег, местами – умеренный. Днем будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.