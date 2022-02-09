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Политика

До 4 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 10 февраля

9 февраля 2022 года, 18:46

10 февраля по Псковской области температура воздуха в течение суток будет от -1 до +4 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозам Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти небольшой мокрый снег, местами – умеренный.  Днем будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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