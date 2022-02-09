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Культура / Театр

Награду Яндекса «Хорошее место – 2021» получил Псковский театр драмы

9 февраля 2022 года, 16:00

Театр драмы им. А. С. Пушкина получил награду «Хорошее место – 2021» благодаря пользователям Яндекса, которые поставили ему высокие оценки и оставили большое количество положительных отзывов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Награду Яндекса «Хорошее место – 2021» получил Псковский театр драмы

Фото: Дарья Хваткова

«Дорогие зрители! Мы искренне рады, что наш театр стал для вас местом, в которое хочется возвращаться, что наш театр приносит вам положительные эмоции, разжигает огонек в ваших сердцах. Мы благодарим наших зрителей за теплые слова и конструктивную критику, за неравнодушие и участие в жизни театра. Ваши отзывы очень важны для вас. До встречи в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина!» – прокомментировали награду в пресс-службе театра.

«Хорошее место» является специальным знаком для самых любимых организаций.

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