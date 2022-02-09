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Происшествия / Преступление

Псковичка в момент объятий из ревности ударила сожителя ножом

9 февраля 2022 года, 13:24

В момент объятий псковичка ударила ножом сожителя из-за ревности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Согласно информации, установленной в ходе дознания, псковичка приревновала своего сожителя к его бывшей подруге. В момент объятий женщина причинила мужчина легкий вред здоровью, нанеся ему удар ножом в поясничную область.

Для рассмотрения по существу уголовное дело мыло направлено мировому судье.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительный акт в отношении псковички, которая обвиняется в совершении преступления в рамках п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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